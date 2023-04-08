Экс-глава Минфина РФ Задорнов предложил рецепты борьбы с инфляцией

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что для борьбы с инфляцией в России нужно «просто» не печатать деньги, воздерживаться от административного контроля за ценами и следить за уровнем дефицита бюджета, передает РИА Новости.

«С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом», — заявил экономист.

Задорнов подчеркнул, что попытка государства регулировать цены для снижения инфляции может быстро привести «к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка», что «мы проходили в Советском Союзе».

Ранее Всемирный банк спрогнозировал увеличение дефицита бюджета РФ в 2023 году на 3,7% вследствие роста расходов на стимулирование экономики и снижения нефтяных доходов. Ожидается, что потребительская инфляция в 2023 году составит 6%, а к 2025 году снизится до 4%.