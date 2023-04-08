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Саудовский министр заявил, что Эр-Рияд хотел быть «хозяином нефтяного сектора» в 2020 году

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Hamad I Mohammed/Reuters

После срыва сделки ОПЕК+ в 2020 году наследный принц Саудовской Аравии захотел стать «хозяином нефтяного сектора», пытаясь победить Россию в «ценовой борьбе». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальман Аль Сауда.

«В марте 2020 года отношения Саудовской Аравии и России зашли в тупик. Эр-Рияд стремился дополнительно сократить добычу из-за пандемии COVID-19, но Кремль хотел подождать», — отметил министр.

После того, как наследный принц Мухаммед бен Сальман узнал, что ОПЕК+ не смог прийти к соглашению по добыче нефти с Россией, заявил, что Саудовская Аравия должна выйти на «максимальную производственную мощность». Для этого необходимо заполнить рынок нефтью. В публикации указали, что тогда принца предупредили о возможном резком падении цен, но тот отказался менять свое решение.

По словам министра, в то время не стояло вопросов, которые касались прибыли и доходов. Тогда же речь шла о том, кто же станет хозяином нефтяного сектора.

6 апреля в статье Global Times сообщалось, что решение ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти стало «ударом под дых» для авторитета Соединенных Штатов. В статье утверждается, что грабительская политика Вашингтона в нефтяной сфере вызывает всеобщее осуждение.

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