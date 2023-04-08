Nikkei: компании из Японии сократили зависимость от российского угля в 2022 году

По итогам 2022 года японские компании сократили зависимость от российского угля, закупив его на 45% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Nikkei.

Япония за последний год сократила зависимость от российского угля, а энергетические компании ищут альтернативных поставщиков в таких странах, как Индонезия и Южная Африка. Всего же по итогам 2022 года в Японию из России было поставлено 6,5 млн тонн угля.

В феврале 2023 года в Японию было поставлено 230 тыс. тонн угля, что уже на 73% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на долю угля из России пришлось всего 2% от общего объема поставок. Одновременно с этим поставки угля из Индонезии выросли на 28%, из Канады – в два раза, а из Южной Африки — практически в шесть раз.

По данным издания, в прошлом году многие японские энергокомпании перешли на альтернативные источники поставок топлива. Однако стоимость закупки угля за год выросла практически в три раза, до $378 за тонну.

16 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» писала, что по итогам 2022 года объемы денежных поступлений от представителей угольной отрасли выросли вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го (175 млрд руб.) и достигли отметки 360 млрд руб. В сравнении с 2020-м (63 млрд руб.) показатель увеличился в шесть раз.