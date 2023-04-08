Эксперты рассказали, чем опасно покупать товары ушедших из РФ брендов у частников

Покупая товары ушедших из России брендов у частных посредников-байеров можно столкнуться с высокими ценами за доставку, длительным ожиданием, а также стать жертвой мошенников. Об этом пишет газета «Известия».

В статье газеты отмечается, что в России значительно вырос спрос на услуги байеров — посредников, закупающих за рубежом товары по индивидуальным заказам и переправляющих их в страну. Так, в начале 2023 года количество запросов на закупку товаров IKEA в Турции выросло с нуля до нескольких тысяч. Россияне также часто ищут посредников для покупки техники, одежды, обуви, косметики и аксессуаров.

Гендиректор школы селлеров «Меркатус» Лео Шевченко объяснял, что из-за санкций ввозить некоторые товары в РФ стало довольно сложно и, несмотря на параллельный импорт, полностью поставить весь ассортимент ушедших брендов невозможно. При этом эксперт указал на то, что поштучные заказы у посредников выгоднее, чем в магазине из-за затрат на логистику, колебания курсов валют и сроков поставок.

К минус закупок у посредников эксперты относят длительное ожидание доставки и возможность стать жертвой мошенников. Одна из схем мошенников — это когда они с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах собирают несколько заказов, а когда клиенты переводят им деньги через криптокошельки или платежные системы без открытия банковского счета они просто перестают выходить на связь.

Кроме того, есть риски, связанные с транспортировкой, утерей или порчей груза транспортной компанией или почтовой службой. Особенно невыгодно приобретать крупногабаритную мебель или бытовую технику, так как из-за доставки цена может вырасти в 1,5–2 раза.

При выборе подобных посреднических услуг рекомендуется обращать внимание на отзывы в профиле у исполнителя и его рейтинг.

Ранее сообщалось, что в Россию прекратились масштабные поставки товаров бренда IKEA.