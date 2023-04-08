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Арабская коалиция сняла запрет на импорт товаров в Йемен через южные порты

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сняла ограничения на импорт товаров в Йемен через южные порты республики, передает ФАН.

Йеменское правительство сообщило накануне вечером, что коммерческие суда смогут причаливать на этом побережье для выгрузки товаров. Запрет снят почти со всей ввозимой продукции, за некоторыми исключениями. Ранее в «черном списке» содержалось более 500 наименований, включая удобрения и аккумуляторные батареи.

Также судам не придется сначала заходить для досмотра в саудовский порт Джидда в Красном море. Это правило было введено с началом участия арабской коалиции в боевых действиях на территории республики.

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