Рубль завершил торги 7 апреля небольшим повышением к доллару и евро

Доллар США и евро снизились на Московской бирже по итогам пятницы после обновления ранее в ходе торгов максимальных отметок за год. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что российская валюта немного выросла в показателях к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх перед выходными днями и на данных Минфина РФ о снижении дефицита бюджета.

По состоянию на 19:00 по Москве курс доллара США составил 81,13 руб./$1. Это на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,91 руб./EUR1, подешевев на 23,75 копейки. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 11,81 рубля.

Ранее курс доллара США на торгах Мосбиржи днем 7 апреля поднялся до 83,0437 руб. Это произошло впервые с 6 апреля 2022 года, следует из данных площадки. С утра доллар торговался на уровне 82,08 руб.

Накануне курс доллара на торгах превысил 81 рубль, курс евро – 89 рублей.

Российские власти ожидают доллар по 77 рублей к концу 2023 года, написала газета «Ведомости» 5 апреля. По информации ее источников, этот диапазон зафиксирован в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.