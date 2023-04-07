Молдавская госкомпания Energocom планирует закупать СПГ в Греции

Глава молдавской Energocom Виктор Бынзарь заявил, что государственная компания планирует закупать природный и сжиженный газ в Греции, с этой целью подписан рамочный контракт в Афинах с газовым оператором DEPA. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что молдавская правительственная делегация в ходе поездки в Афины провела встречу с заместителем министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Костасом Фрагогианнисом, директором компании Gastrade, управляющей проектом СПГ-терминала в Александруполисе, Костасом Сифнайосом и директором компании по поставке газа DEPA Костасом Ксифарасом.

Банзырь подчеркнул, что Energocom подписала контракт EFET (рамочный контракт) с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. Он подчеркнул, что у Греции есть один терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй будет сдан в эксплуатацию к концу года.

Ранее государственный секретарь Министерства энергетики республики Константин Боросан заявил, что Кишинев не видит оснований для прекращения поставок газа со стороны российского государственной энергетической компании «Газпром», поскольку контракт действует до 2026 года.