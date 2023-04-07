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РБК: Райффайзенбанк отказался от оформления пакета услуг «Зарплатный»

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Райффайзенбанк с 10 апреля откажется подключать новые пакеты услуг «Зарплатный», сообщает РБК, ссылаясь на банк. Действующие в настоящее время карточки продолжат работать до истечения срока действия.

По данным пресс-службы, решение банка было принято на основе анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры.

«Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий», — уточнили в Райффайзенбанке.

Ранее сообщалось, что дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Райффайзенбанк с 1 мая повысит стоимость услуги «уведомления об операциях» до 199 руб. в месяц.

Во второй половине марта пресс-служба Райффайзенбанка сообщила об ограничении возможности совершения исходящих переводов в долларах для физических лиц с 3 апреля. Транзакции останутся доступны только для тех, кто до конца февраля подключил пакет услуг «Премиальный» или «Премиальный 5» и клиентам подразделения Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами).

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