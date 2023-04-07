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На Украине уточнили сроки приостановки импорта зерна в Польшу

Министр Сольский уточнил, что Украина до 1 июля не будет поставлять зерно в Польшу

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Vincent Mundy/Reuters

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский после переговоров с польским коллегой Робертом Телюсом заявил, что республика воздержится от экспорта зерна в Польшу до нового маркетингового сезона, который стартует 1 июля. Его слова приводит украинская газета «Лига».

Сольский пояснил, что в преддверии нового сезона стороны вновь соберутся и обсудят перспективы дальнейшей совместной деятельности. На данный момент министры условились, что Украина может использовать Польшу в качестве транзита для поставок зерновых культур в третьи страны.

В материале указывается, что решение о приостановке импорта затронет, в том числе, украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

По информации издания, Сольский и Телюс вновь встретятся на следующей неделе в целях подписания соответствующих документов.

Ранее в этот день украинский и польский министры сельского хозяйства провели встречу на погранпереходе в Дорогуске.

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