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Байден продлил на год режим ряда антироссийских санкций

Президент США Байден продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Джо Байден еще на один год пролонгировал режим ЧС в области национальной безопасности, что позволяет администрации Соединенных Штатов продолжать вводить рестрикции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я указал, что необходимо сохранить режим ЧС в стране <...> в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Россия подрывает усилия по проведению свободных демократических выборов в США и государствах-союзниках, предпринимает кибератаки, поощряет транснациональную коррупцию, разрушает безопасность в странах и регионах, важных для нацбезопасности Соединенных Штатов, а также несет угрозу для международной безопасности.

Ранее Байден заявил, что США и Канада собираются продолжать давление на Россию с помощью «исторических санкций и тарифов».

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Санкции против России
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