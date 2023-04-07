Росстат подтвердил первую оценку снижения ВВП России в 2022 году

Снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2022 году, согласно второй оценке Росстата, составило 2,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы службы государственной статистики.

По оценке Росстата, объем ВВП в текущих ценах составил 153,435 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП увеличился на 15,8% в сравнении с годом ранее.

В сообщении отмечается, что падение уровня ВВП в IV квартале 2022 года составило 2,7%.

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Отмечается, что изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года и меньшее, чем ожидалось, сокращение производства нефти и нефтепродуктов в стране.

В Минэкономразвития заявили, что Россия смогла выдержать давление санкций благодаря гибкости своей экономики. Благодаря этому Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российского ВВП.