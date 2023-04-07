Богатейшие криптомиллиардеры мира потеряли более 75% капитала за год или $110 млрд

Самые богатые криптомиллиардеры совокупно потеряли более 75% своего состояния или свыше $110 млрд за последний год. Об этом написал Forbes USA.

В 2022 году Forbes USA озвучил 19 самых богатых людей из индустрии криптовалют и оценил их состояния вместе около $140 млрд. Сейчас этот показатель составляет менее $30 млрд по данным на 10 марта 2023 года.

По информации журнала, больше всего пострадал основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. В 2022 году он занял второе место в рейтинге самых богатых криптомиллиардеров с состоянием $24 млрд. С этого момента FTX подала заявление о банкротстве, Бэнкману-Фриду грозит пожизненное заключение по обвинению в мошенничестве и другим финансовым преступлениям. Капитал Бэнкмана-Фрида, по оценке издания, в настоящее время опустился до $10 млн.

В конце марта основателю FTX было предъявлено обвинение в сговоре с целью подкупа одного или нескольких китайских чиновников для разморозки счетов своего хедж-фонда.

24 февраля прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении Бэнкмана-Фрида. Ему вменяются действия, подпадающие под 12 уголовных статей, включая мошенничество и создание преступного сообщества. В том числе его обвиняют в незаконных пожертвованиях в адрес влиятельных американских конгрессменов. Экс-глава FTX был арестован 12 декабря 2022 года.