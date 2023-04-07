Франция будет добиваться справедливого отношения к китайским компаниям в сфере 5G

Франция будет добиваться справедливого отношения к лицензионным заявкам от компаний из Китая в сфере цифровой экономики, следует из заявления Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина, передает РИА Новости.

«В сфере цифровой экономики, в том числе в отношении 5G, французская сторона обязуется добиваться справедливого и недискриминационного отношения к лицензионным заявкам от китайских компаний», — говорится в заявлении.

Там уточняется, что добиваться этого будут на основе законов и нормативных актов, включая точку зрения национальной безопасности обеих стран.

О том, как в мире оценили итоги визита Макрона в Пекин, читайте в материале «Газеты.Ru».

Агентство Reuters писало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассчитывает приехать в Пекин в середине апреля.