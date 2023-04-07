Продажи чипов в мире в феврале упали на рекордные 20,7% по сравнению с 2022 годом

Продажи чипов в феврале во всем мире упали на 20,7% – до $39,7 млрд в сравнении с $50 млрд за февраль прошлого года, следует из отчета, опубликованного американской Ассоциацией полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По данным организации World Semiconductor Trade Statistics, на которые ссылается ассоциация, в феврале в сравнении с январем продажи чипов снизились на 4% (с $41,3 млрд).

На региональном уровне годовой объем продаж полупроводников в феврале немного увеличился в Японии (1,2%), но снизился в Европе (-0,9%), Америке (-14,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе(-22,1%) и Китае (-34,2%). Ежемесячные же продажи снизились во всех регионах, больше всего в Китае (-5,9%) и Америке (-5,3%), отмечается в релизе.

По словам президента SIA Джона Ньюфера, к снижению реализации чипов привели рыночная цикличность и макроэкономические препятствия. Тем не менее, указал эксперт, средне- и долгосрочные перспективы рынка остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков.

Ассоциация полупроводниковой промышленности представляет около 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и примерно 66% производителей чипов из других стран.

В прошлом году США ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай.

В Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности предупредили, что эти ограничения нанесут «непоправимый ущерб» мировой экономике.