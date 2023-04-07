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Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже частично отыграл утренние потери

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Pexels

Курс национальной российской валюты в ходе торгов на Московской бирже отыграл утренние потери к американскому доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 12:37 (мск) американская валюта укреплялась до 83,07 руб. (+2,09% с начала торгового дня), европейская — до 91,03 руб.(+2,11%).

К 17:20 доллар подешевел до 81,02 руб., евро — до 88,60 руб.

Американская и европейские валюты поднимались относительно российской на фоне отчета Министерства финансов страны, согласно которому дефицит федерального российского бюджета в первом квартале (январь — март) 2023 года составил, по предварительным данным, 2,4 трлн руб.

На этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источника в правительстве написала, что в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития России прописан прогноз доллара к концу 2023 года на уровне 77 руб.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, согласно которому доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее 7 апреля немецкое издание Compact сообщило, что Китай создает «вторичную экономику», которая окажется независимой от доллара и США.

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