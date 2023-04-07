Frank RG: в марте россияне набрали кредитов на общую сумму 1,34 трлн рублей

Российские кредитные организации в марте 2023 года выдали россиянам кредитов на сумму 1,34 трлн руб., что на 35% больше относительно февраля 2023 года, проанализировала исследовательская компания Frank RG.

Относительно марта 2022 года число выданных кредитов выросло на 109%. Разницу объяснили резким падением сегмента розничного кредитования в прошлом году на фоне ситуации на Украине.

Больше остальных займов в марте 2023 года выдавали необеспеченные кредиты наличными — всего на общую сумму 631,5 млрд руб., что на 39% больше февраля 2023 года и на 670% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

Во второй половине октября 2022 года в бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» сообщали, что после начала частичной мобилизации российские банки стали чаще отказывать в кредитах гражданам.

В начале марта в пресс-службе Банка России представили информацию, согласно которой 5,2 млн россиян по состоянию на 1 июля 2022 года выплачивали сразу более трех займов, а с начала 2023 года число таких заемщиков выросло на 5,4%.