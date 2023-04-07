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Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 7% за год

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в марте 2023 года выросло на 7% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом агентству «Интерфакс» заявили в «ИНКОМ-Недвижимость».

«В марте реализованный спрос на вторичном рынке жилья Москвы на 27% превысил февральский и на 7% – мартовский в 2022 году», – отметили в публикации.

По словам директора направления «Вторичный рынок» Сергея Шломы, в марте прошлого года на вторичном рынке жилья был серьезный ажиотаж, когда был максимальный спрос и рост цен. Затем активность покупателей резко упала, а в октябре снова увеличилась. При этом сейчас нет каких-либо факторов для того, чтобы вторичный рынок жилья падал, а ситуация постепенно стабилизировалась.

Он добавил, что сейчас ситуация с ценами зависит от застройщиков. Речь идет о том, что при сохранении текущих перегретых цен со стороны девелоперов стоимость жилья на вторичном рынке не будет падать. Также нет оснований для того, чтобы цены на «вторичку» росли.

30 марта «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков компании «Циан» сообщил, что снижение цен на вторичном рынке недвижимости Москвы прекратилось, подобная тенденция ожидается и в ближайшие месяцы. При этом спрос на подобные объекты в России по-прежнему остается менее активным, чем в прошлом году.

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