Глава МИД Турции заявил, что диверсия на «Северных потоках» усилила энергокризис в Европе

Диверсия на «Северных потоках» еще больше усугубила энергетический кризис на территории Европы. Такое мнение выразил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляцию брифинга ведет пресс-служба российского МИДа.

По мнению Чавушоглу, российскую сторону должны подключить к комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках». Вместе

с тем дипломат полагает, что расследование должны проводить независимые стороны.

26 сентября 2022 года на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали повреждения и утечки газа. Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов.

Накануне прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что власти страны не считают необходимым сотрудничать с Российской Федерацией в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

На этой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш высказал мнение, согласно которому центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предприняло все усилия для того, чтобы переложить вину за диверсию на «Северных потоках» с президента США Джо Байдена на любых других лиц.