«Ъ»: связанная с Fortum структура забрала на конкурсе все новые проекты ветряных электростанций

Связанная с финской Fortum компания «Уралэнергосбыт» смогла забрать весь объем проектов по строительству ветряных электростанций в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Уралэнергосбыт» получил 738 МВт по средней цене 4,6 руб. за 1 кВт•ч, забрав и объем ВЭС, от которого прежде отказалась Fortum. При этом неизвестно, на каком оборудовании будут строиться ветряки после ухода с российского рынка западных поставщиков. При этом менеджмент Fortum в России уже давно пытается договориться с Китаем о запуске соответствующего производства в стране.

Источники издания добавили, что портфель в 2 ГВт ВЭС может заинтересовать потенциальных инвесторов среди иностранцев.

Аналитики посчитали, что размер выработки отобранных проектов строительства ветряных электростанций вписывается в международный показатель. Например, в мире средние цены на выработку ВЭС находятся на уровне $33–63 за 1 МВт•ч. Этот показатель соответствует значению в 2,6–5,1 руб. за 1 кВт•ч.

13 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Администратора торговой системы» писала, что российские инвесторы в «зеленую» (безуглеродную, водородную) генерацию могут задержать ввод в эксплуатацию проектов общей мощностью 3 ГВт из-за международных санкций. Основными факторами, замедлившими запуск, стали: нехватка поставщиков оборудования, рост биржевых цен на металлы и высокая загруженность заводов в РФ.