Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке

Французский производитель молочных продуктов Danone занимается изучением различных вариантов адаптации своих международных брендов на российском рынке. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка (России)», — сказали в пресс-службе.

Согласно данным с сайта компании, в России Danone производит продукцию, в том числе под брендами «Простоквашино», «Активиа», «Actimel», «Alpro», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Danone», «Биобаланс», «Петмол», «Актуаль».

Danone работает на территории России с 1992 года. В октябре 2022 года в компании объявили о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране. При этом производитель пообещал работать в прежнем режиме в переходный период, который займет достаточно времени.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что французская компания Danone планирует передать свои российские активы другим инвесторам — с правом обратного выкупа.