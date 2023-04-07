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Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке

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Global Look Press

Французский производитель молочных продуктов Danone занимается изучением различных вариантов адаптации своих международных брендов на российском рынке. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка (России)», — сказали в пресс-службе.

Согласно данным с сайта компании, в России Danone производит продукцию, в том числе под брендами «Простоквашино», «Активиа», «Actimel», «Alpro», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Danone», «Биобаланс», «Петмол», «Актуаль».

Danone работает на территории России с 1992 года. В октябре 2022 года в компании объявили о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране. При этом производитель пообещал работать в прежнем режиме в переходный период, который займет достаточно времени.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что французская компания Danone планирует передать свои российские активы другим инвесторам — с правом обратного выкупа.

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