Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала полеты из Стамбула в Москву с 7 апреля

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines с 7 апреля открыла полеты из Стамбула в Москву. Это следует из пресс-релиза московского аэропорта «Внуково».

«7 апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул — Москва (Внуково) — Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта «Внуково» будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти ВС типа В737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за ее пределами по многим зарубежным направлениям», — говорится в сообщении.

С 25 апреля планируется увеличить количество рейсов авиакомпании до пяти. В том числе полеты будут осуществляться по вторникам, средам и субботам.

В сообщении говорится, что заказчиком авиарейсов выступает туроператор Anex Tour.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Победа» с 1 июня запустит регулярные рейсы в турецкую Анталью из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска. Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут совершаться два раза в неделю, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю. Сейчас самолеты «Победы» летают в Анталью только из Москвы.