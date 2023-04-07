Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала полеты из Стамбула в Москву с 7 апреля

close
100%
Emrah Gurel/AP

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines с 7 апреля открыла полеты из Стамбула в Москву. Это следует из пресс-релиза московского аэропорта «Внуково».

«7 апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул — Москва (Внуково) — Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта «Внуково» будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти ВС типа В737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за ее пределами по многим зарубежным направлениям», — говорится в сообщении.

С 25 апреля планируется увеличить количество рейсов авиакомпании до пяти. В том числе полеты будут осуществляться по вторникам, средам и субботам.

В сообщении говорится, что заказчиком авиарейсов выступает туроператор Anex Tour.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Победа» с 1 июня запустит регулярные рейсы в турецкую Анталью из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска. Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут совершаться два раза в неделю, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю. Сейчас самолеты «Победы» летают в Анталью только из Москвы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях