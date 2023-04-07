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Вклад Рунета в национальную экономику в 2022 году мог вырасти до 12 трлн рублей

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Аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подсчитали, что вклад Рунета в национальную экономику по итогам 2022 года мог вырасти на 24% относительно 2021 года, до почти 12 трлн руб. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, написало агентств ТАСС.

«По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн руб., продемонстрировав рост в 24%», — сказал Чернышенко.

По его словам, ежедневная аудитория Рунета равна 95,3 млн граждан.

7 апреля 1994 года Международный сетевой информационный центр InterNIC зарегистрировал национальный домен России — .RU. С того времени прошло ровно 29 лет.

Накануне руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви выразил мнение, согласно которому работа власти в соцсетях, совершенствующиеся механизмы опровержения фейков и повышение цифровой грамотности населения вывели Рунет из состояния «тотальной анархии».

Во второй половине марта газета «Коммерсантъ» написала, что Роскомнадзор предложил использовать установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете оборудование, чтобы ограничить доступ к средствам анонимизации.

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