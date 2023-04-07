Решетников допустил, что новые рекорды по безработице в России еще могут быть

Низкая безработица в РФ достаточно надолго, при этом новые рекорды еще могут быть, утверждает министр экономического развития Максим Решетников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей», — уточнил Решетников.

Как прогнозирует российский министр, исторические рекорды, минимумы безработицы ожидаются и в дальнейшем.

В этой связи, по словам министра, малый бизнес может столкнуться с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры.

По словам Решетникова, ключевая задача состоит в увеличении производительности, внедрении бережливого производства на российском рынке труда.

Согласно сведениям Росстата, безработица в России в феврале текущего года обновила исторический минимум и составила 3,5%. Общая численность безработных составляла 2,635 миллиона человек.