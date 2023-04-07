Эксперты назвали политические причины возрождения нефтяного маршрута Актау–Баку–Джейхан

Эксперты аналитического центра «ИнфоТЭК» проанализировали возможные причины восстановления в марте этого года работы Казахстанской каспийской системы транспортировки нефти (ККСТ), предусматривающей морскую перевозку сырья с восточного берега Каспия на западный и дальнейшую его отправку на мировой рынок.

В конце марта 2023 года из Актау в Баку пришел первый танкер с почти 7 тыс. тоннами казахстанской нефти, отмечают авторы статьи «Кому выгодно возрождение ККСТ?», опубликованной на сайте «ИнфоТЭК».

«Зачем Астана запустила новый маршрут экспорта жидких углеводородов, если транспортный потенциал страны позволяет продавать за рубеж вдвое больше сырья, чем республика может в настоящее время предложить иностранным импортерам? Что стоит за этим решением?», — задаются вопросами эксперты.

Авторы статьи констатируют, что в августе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение развивать морские перевозки нефти и нефтепродуктов по Каспийскому морю в Азербайджан и далее на мировые рынки по экспортным азербайджанским трубопроводам. Другими словами, реанимировать Казахстанскую каспийскую систему транспортировки, созданную в 2006 году, но потерпевшую фиаско из-за того, что «стороны не смогли договориться о распределении доходов от проекта на маршруте Актау–Баку», а также потому что «на гигантские объемы добычи нефтяная отрасль Казахстана, вопреки прогнозам, не вышла».

Эксперты отмечают, что суммарная проектная мощность нефтяных экспортных маршрутов Казахстана (без учета железнодорожных перевозок в Центрально-Азиатском регионе) составляет 139 млн тонн в год. Этих мощностей Казахстану с избытком хватило для отправки на мировые рынки в 2022 году 64,3 млн тонн нефти.

Тем не менее ККСТ была Астаной официально реанимирована.

Возрождение маршрута было осуществлено по двум причинам. Первая — логистическая: нефть, дошедшая до Джейхана, может транспортироваться танкерами потребителю в любую точку мира. Вторая – геополитическая: США и ЕС ввели против России десять пакетов экономических санкций и «требуют, в том числе от Астаны, максимального экономического дистанцирования от Москвы», считают эксперты.

«После официальной реанимации ККСТ Астана получила небольшой, но все же аргумент, символизирующий дистанцирование лояльного к коллективному Западу Казахстана от бомбардируемой нелегитимными санкциями России», — заключают авторы материала.