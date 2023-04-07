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«Укрэнерго»: в Черновицкой области Украины из-за непогоды повреждены электросети

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Укрэнерго

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в Черновицкой области Украины в связи с непогодой повреждены распределительные сети. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Из-за неблагоприятной погоды есть повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области», — отмечается в сообщении.

В этой же публикации говорится, что производство электроэнергии в данный момент полностью обеспечивает нужды потребителей, а в энергосистеме наблюдается резерв мощности. При этом в «Укрэнерго» указали, что, несмотря на стабилизацию ситуации, в связи с повреждением ключевых высоковольтных подстанций надежность энергоснабжения значительно снизилась.

Ранее сообщалось, что национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сняла все ограничения, приводившие к отключениям света в стране.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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