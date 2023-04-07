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В Минэке заявили, что Запад недооценил гибкость экономики России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россия смогла выдержать давление санкций благодаря гибкости своей экономики. Благодаря этому Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российского ВВП. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в сценарии можно закладывать определенный рост экономики уже в 2023 году, основываясь на показателях первых двух месяцев этого года.

В Минэке указали, что основная задача заключается не в обычной адаптации экономики, а в выходе на новые позиции. Поэтому сейчас основная направленность идет на поддержку инвестиций.

6 апреля Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Отмечается, что изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года и меньшее, чем ожидалось, сокращение производства нефти и нефтепродуктов в стране. Предыдущий прогноз был сделан в январе 2023 года. В октябре 2022 года прогноз предполагал снижение ВВП РФ в 2023 году на 3,6%.

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