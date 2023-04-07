В Минэке заявили, что Запад недооценил гибкость экономики России

Россия смогла выдержать давление санкций благодаря гибкости своей экономики. Благодаря этому Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российского ВВП. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в сценарии можно закладывать определенный рост экономики уже в 2023 году, основываясь на показателях первых двух месяцев этого года.

В Минэке указали, что основная задача заключается не в обычной адаптации экономики, а в выходе на новые позиции. Поэтому сейчас основная направленность идет на поддержку инвестиций.

6 апреля Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Отмечается, что изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года и меньшее, чем ожидалось, сокращение производства нефти и нефтепродуктов в стране. Предыдущий прогноз был сделан в январе 2023 года. В октябре 2022 года прогноз предполагал снижение ВВП РФ в 2023 году на 3,6%.