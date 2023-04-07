Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне 16,75% годовых

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора на своем сайте.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт», — сказано в сообщении.

В первой половине января министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что ВВП страны в прошлом году увеличился на 3,1%. Это на 0,9 процентных пункта ниже показателя за 2021 год.

Во второй половине февраля аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) представили прогноз, согласно которому экономика стран Центральной Азии вырастет самыми стремительными темпами в 2023-2024 годах. В среднем объем ВВП государств этого региона увеличится в 2023 и следующем годах на 4,9% и 5,4% соответственно.

В конце марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что крупный сырьевой бизнес страны должен платить более высокие налоги и налоговая политика страны должна идти в этом ключе.