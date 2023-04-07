Compact: Китай создает «вторичную экономику», которая не будет зависеть от доллара и США

Китай создает «вторичную экономику», которая не будет зависеть от доллара и США. Поэтому всеобщая дедолларизация стала уже реальным явлением, так как проводятся сделки в местных валютах. Об этом сообщает Compact.

Дедолларизация, то есть ослабление статуса доллара как мировой резервной валюты, некогда была призрачной мечтой, но теперь стала реальностью. Китай сейчас занимается тем, что выстраивает экономические связи с другими странами, используя в торговых операциях юани.

В публикации отметили, что в середине марта Саудовская Аравия объявила о готовности продавать нефть Китаю за юани. Затем об отказе от доллара в двусторонних торговых отношениях объявили Китай и Бразилия. Кроме того, многие страны занимаются тем, что разрабатывают возможности торговли в своих местных валютах.

Авторы статьи посчитали, что основная опасность для США заключается не в том, что Китай разработает более популярную торговую систему, а в том, что спрос на доллары в мире будет стремительно падать. Тогда США просто не выдержат своего долгового бремени.

В начале апреля Global Times писал, что США приближаются к краху своего господства, так как сделали из доллара оружие и используют его против России. По данным издания, процесс дедолларизации необратим, так как многие страны по всему миру начали использовать местные валюты при реализации торговых сделок.