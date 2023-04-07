Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 4-6% в конце марта

Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в конце марта увеличилась на 4-6% после длительного периода спада. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Focus Technologies.

«Позитивный тренд наметился после длительного спада: к концу марта прошлого года часть магазинов международных брендов уже закрылась, эмоциональный ажиотаж потребителей остыл и трафик в торгцентрах стал снижаться», — напомнил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в этом году в конце марта трафик в торговых центрах был на 17-20% выше прошлогодних показателей. Также заметно выросли продажи. При этом ситуация поменялась после того, как открылись магазины ушедших брендов, только под другими названиями. Кроме того, в ситуацию вмешалось и открытие новых магазинов локальных брендов.

Аналитики посчитали, что хорошим результатом будет, если по итогам года трафик вырастет на 5-7%. Однако рост посещаемости достаточно сдержанный и ограничивается экономическими факторами.

19 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться. Fashion-операторы, заведения общепита, специализированные ретейлеры чаще стали открывать новые торговые точки и магазины.