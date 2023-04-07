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В Болгарии фермеры возобновили протесты из-за дешевого украинского зерна

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Shutterstock

Болгарские хлеборобы намерены возобновить протесты из-за дешевого украинского зерна, ввозимого в страну без пошлин. Об этом заявили в эфире Болгарского национального радио.

Предыдущие акции протеста были в конце марта. Теперь блокаду пограничных переходов с помощью тяжелой сельскохозяйственной техники планируют синхронизировать с румынскими зерновыми производителями.

«Наши действия скоординированы с румынскими коллегами, они будут на другой стороне границы», — уточнил глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов.

Предполагается, что акции протеста в городе Русе и в селе Кардам будут идти в течение четырех часов.

Сейчас на складах в Болгарии находится 3,5 млн тонн болгарской пшеницы и 1 млн тонн болгарского подсолнечника, уточнил собеседник радиостанции.

«Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран...» — резюмировал Проданов.

Ранее стало известно, что Минсельхоз Польши начнет скупать зерно за госсчет, чтобы справиться с наплывом с Украины.

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