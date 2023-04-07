Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чернышенко заявил, что РФ готова участвовать в постройке АЭС во Вьетнаме

close
100%
Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Россия готова к участию в возведении во Вьетнаме атомных электростанций (АЭС) как большой, так и малой мощности, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил российский вице-премьер, для начала реализации проекта должен поступить запрос вьетнамской стороны.

«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», — утверждает Чернышенко.

Также политик отметил, что атомная энергетика могла бы в будущем сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

«Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности», — допускает Чернышенко.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выступил против антироссийских санкций и изоляции РФ. По его словам, республика также выступает против попыток какой-либо изоляции России. Он добавил, что развитие необходимо, в частности, с учетом текущей ситуации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях