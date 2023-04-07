Чернышенко заявил, что РФ готова участвовать в постройке АЭС во Вьетнаме

Россия готова к участию в возведении во Вьетнаме атомных электростанций (АЭС) как большой, так и малой мощности, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как добавил российский вице-премьер, для начала реализации проекта должен поступить запрос вьетнамской стороны.

«Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности», — утверждает Чернышенко.

Также политик отметил, что атомная энергетика могла бы в будущем сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

«Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности», — допускает Чернышенко.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выступил против антироссийских санкций и изоляции РФ. По его словам, республика также выступает против попыток какой-либо изоляции России. Он добавил, что развитие необходимо, в частности, с учетом текущей ситуации.