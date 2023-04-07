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S&P понизило кредитный рейтинг Украины по долгосрочным займам с «ССС+» до «ССС»

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Global Look Press

Агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor's) понизило кредитный рейтинг Украины по долгосрочным займам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС». Об этом сообщает Reuters.

При этом рейтинг по краткосрочным займам в иностранной валюте по-прежнему на уровне «C», а в национальной валюте — «CCC+» по долгосрочным и «C» по краткосрочным.

Максимально возможная оценка кредитоспособности страны в рейтинге S&P — «AAA». Рейтинг «С» означает, что страна испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам, возможно, была инициирована процедура банкротства, но выплаты по долговым обязательствам все еще производятся. Этот уровень является предпоследним перед дефолтом («D»). Оценка «CCC» означает, что страна испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам, однако при благоприятных экономических условиях они могут быть реализованы. Знаки + и - используются для промежуточной оценки.

Ранее сообщалось, что S&P повысило кредитный рейтинг Украины с «SD» (преддефолтный уровень) до «ССС+».

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