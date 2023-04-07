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Риелтор Апрелев заявил о возможном снижении стоимости жилья на вторичном рынке

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цены на жилье на вторичном рынке в России могут продолжить снижение. При этом цены предложения и реально заключенной сделки существенно отличаются. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Важным условием для понимания ситуации на рынке вторичного жилья сроки экспозиции. Потому что от того, сколько времени экспонируется объект, очень сильно зависит, что на самом деле с трендом», — отметил Апрелев.

По его словам, сейчас наблюдается понижающий тренд. Причем цены начали снижаться еще с лета прошлого года и падали примерно на 1% в месяц.

Он добавил, что абсолютная цена за последние полгода снизилась от 6% до 10% во многих регионах России. Затем, ближе к осени, цены стабилизируются с небольшой коррекцией. То есть они будут идти как вверх, так и вниз. Однако существенного роста цен не будет.

6 апреля РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков портала «Мир квартир» сообщили, что по итогам первого квартала текущего года жилье на вторичном рынке крупных городов России подорожало на 3%. Средняя стоимость квадратного метра в данном сегменте составило 98 тыс. руб., а стоимость предложения — 5,3 млн руб.

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