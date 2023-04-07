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В «Росатоме» заявили о планах открыть во Вьетнаме центр ядерной науки в 2023 году

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Александр Гальперин/РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа заявил, что «Росатом» вскоре может заявить о создании во Вьетнаме центра ядерной науки в 2023 году, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения «Росатому», чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран», — заявил Чернышенко.

Отмечается, что объект будут строить в провинции Донгнай, а подписание документов намечено на 30 июня — в этот день в Санкт-Петербурге будет открыт памятник одному из ключевых деятелей истории Вьетнама, Хо Ши Мину.

Ранее стало известно, что «Росэнергоатом» в 2023 году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60.

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