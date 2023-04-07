«Известия»: Danone откажется от ряда брендов в России

Французский производитель молочной продукции Danone откажется от некоторых брендов в России. В частности, речь идет об Activia, Alpro, Actime. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

В настоящее время французы изучают различные варианты стратегии на рынке. Например, они могут использовать локальные имена для той продукции, которая в настоящее время продается под глобальными брендами.

Отмечается, что в октябре 2022 года Danone объявила о намерении передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. Однако в данную сделку не войдет бизнес, который занимается детским питанием: бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш».

По мнению экспертов, компания передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. Однако глобальные имена вряд ли перейдут новому владельцу.

В России Danone работает с 1992 года, в стране у компании 13 заводов, которые выпускают молочные продукты, йогурты, десерты и так далее.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что инвесторам предлагается выкупить до 75% активов компании, с учетом опциона обратного выкупа, а также сохранения доли и места Danone в совете директоров в российской компании.