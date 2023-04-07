Крымский оператор исполнил первый контракт на территории нового региона России для МЧС

Крымский оператор «Миранда-медиа» исполнил первый контракт на территории нового региона России, предоставив средства криптографической защиты информации (СКЗИ), сообщает ТАСС.

«Закупка проведена для обеспечения медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи», — указано в документах.

Отмечается, что поставка была осуществлена в интересах МЧС России, а сам контракт заключен еще 10 марта — срок его исполнения истек 31 марта. При этом стоимость контракта составила 2,83 млн.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с главами новых регионов России.

24 февраля 2022 года президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.