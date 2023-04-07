Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с апреля 2022 года

close
100%
Depositphotos

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 82 руб. впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на 7.25 (мск) растет на 71 копейку, до 82,08 руб.

Кроме того, накануне курс евро на Московской бирже превысил 89 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Аналитики сервиса SuperJob 6 апреля сообщили, что к маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб.

Вместе с тем кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль будет ослабевать по отношению к доллару до тех пор, пока в экономике России не произойдут определенные сдвиги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях