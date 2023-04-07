Курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 82 руб. впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на 7.25 (мск) растет на 71 копейку, до 82,08 руб.

Кроме того, накануне курс евро на Московской бирже превысил 89 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Аналитики сервиса SuperJob 6 апреля сообщили, что к маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб.

Вместе с тем кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль будет ослабевать по отношению к доллару до тех пор, пока в экономике России не произойдут определенные сдвиги.