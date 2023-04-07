Более 70% россиян поддержали бесплатные переводы самому себе без лимитов

71% россиян считают, что переводы между своими собственными счетами в разных банках должны быть бесплатными — вне зависимости от суммы перевода. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ.

29% опрошенных считают приемлемым лимит бесплатных комиссий за переводы между собственными счетами в разных банках на сумму до 1,4 млн руб. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех субъектов РФ.

Также опрос показал, что практически половина россиян (49%) сталкивались с комиссией за переводы между своими счетами в разных банках. Каждый десятый, делающий такие переводы из банка в банк (11%) сталкивается с комиссиями регулярно, а чуть больше трети (38%) редко.

Опыт перевода денег между своими картами или счетами есть у 91% россиян. Для большинства россиян переводы средств самому себе являются рядовой практикой.

Ранее сообщалось, что Центробанк не счел нужным уменьшать лимит для бесплатных переводов граждан между своими счетами в разных банках переводов — на сумму менее 1,4 млн руб. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.