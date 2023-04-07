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Мишустин назвал объем годового товарооборота между Россией и Белоруссией

Мишустин заявил, что годовой товарооборот с Белоруссией составляет около $50 млрд

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы рассказал о росте годового товарооборота с Белоруссией, сообщает ТАСС.

«У нас уже под 50 миллиардов долларов <…> объем взаимной торговли», — сказал он.

Мишустин добавил, что сейчас Минск и Москва совместно противостоят западным санкциям и поддерживают друг друга.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимостный объем товарооборота стран в рамках Союзного государства вырос в 4,5 раза за 27 лет со времени его основания в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия договорились о единых аэронавигационных тарифах.

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