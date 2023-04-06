Дуда: Украина тоже должна бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина тоже должна бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона», — сказал он.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Хенрик Ковальчик объявил, что уходит со своего поста.

Издание отмечает, что отставка может быть связана с проблемой украинского зерна, которое в больших количествах поставляется в Польшу, значительно снижая цены на польское сырье. Польские фермеры протестуют против неконтролируемого импорта зерна. Они утверждают, что большая часть импортируемого зерна, вопреки заявлениям правительства, остается в Польше, что наносит убытки местным производителям.

Ковальчик заявил, что Европейский союз несет ответственность за проблему импорта зерна. 31 марта Польша потребовала восстановить пошлины, но ЕС решил сохранить беспошлинную торговлю еще на год.