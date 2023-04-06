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Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за 1339 случаев нарушения санкций

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Depositphotos/Brian Snyder/Reuters

Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн из-за нарушения санкций, введенных в том числе против России, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Microsoft согласилась перевести $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности за 1339 явных нарушений Положений о контроле за кубинскими активами, Положений о транзакциях и санкциях в отношении Ирана, Положений о санкциях в отношении Сирии и Положений о санкциях в отношении Украины и России, связанных с экспортом услуг или программного обеспечения из США в юрисдикции, на которые распространяются всесторонние санкции, а также на граждан особых категорий или заблокированных лиц», — говорится в опубликованном заявлении.

Ведомство обвинило Microsoft в том, что компания допустила использование своей продукции в Крыму, тем самым нарушив веденные против РФ санкции. OFAC также отметило, что поведение юрлиц Microsoft не было злонамеренным и что они добровольно раскрыли информацию об этом.

Ранее Минфин США ввел санкции против компаний, якобы помогающих Ирану в производстве беспилотников.

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