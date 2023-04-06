В Tesla предрекли цену инфраструктуры для зеленой энергетики дешевле нынешней на $4 трлн

Создание сети глобальной зеленой энергетической инфраструктуры обойдется миру на $4 трлн дешевле по сравнению с продолжением использования ископаемого топлива. Такое мнение выразили аналитики американского производителя электромобилей Tesla в своем отчете.

По данным компании, в целом переход на экологически чистую энергетику потребует инвестиций в размере около $10 трлн, а продолжение использования энергосистемы, которая основана на добыче и переработке углеводородов, обойдется миру в $14 трлн в перспективе 20 лет.

В Tesla полагают, что для перехода требуется организовать масштабное строительство заводов по производству солнечных батарей и переработке металлов. Такая инфраструктура обеспечит производство и хранение энергии в требуемом объеме.

«Электрифицированное и устойчивое будущее технически достижимо и требует меньше инвестиций и ископаемых материалов, чем поддержание сегодняшней неустойчивой энергетической экономической модели», — отметили в компании.

В первой половине марта газета The Telegraph написала, что энергетическая политика Британии, которая заключалась в достижении нулевых выбросов к 2050 году, потерпела крах, так как власти стали возвращаться к использованию ископаемого топлива.