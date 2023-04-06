Банк России не станет «окрашивать» цифровые рубли для отслеживания операций с ними

В российском Центробанке не обсуждают вопрос «окрашивания» цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след Об этом заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, написало агентство РИА Новости.

«У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей», — ответила она на соответствующий вопрос во время своего выступления на заседании рабочей группы Госдумы.

Как отметила представитель регулятора, у всех безналичных расчетов есть свой след. «У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим. То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там — цифровой след», — пояснила она.

Во второй половине марта аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» представили данные, согласно которым более трети россиян (38%) не понимают принципов работы и предназначения новой формы национальной валюты — цифрового рубля.

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов признался, что был бы не против получать заработную плату в цифровых рублях.

Во второй половине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года.

В конце марта вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение цифрового рубля могут завершить в 2023 году, и власти уже занимаются разрешением вопроса с проведением сделок на традиционных площадках.