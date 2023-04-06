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Глава МВФ: Вашингтон не допустит дефолта США

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Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США не допустят дефолта, поскольку это пошатнуло бы доверие к их государственным облигациям. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы в США был дефолт, кто пожелал бы покупать американские гособлигации в будущем, использовать доллар в качестве резерва, если бы это произошло?» — заявила Георгиева и подчеркнула, что американские власти не могут допустить дефолт.

Глава МВФ заявила, что американский доллар обеспечивает стабильность в мире и отметила, что в прошлом США удавалось успешно избежать наступления дефолта. По мнению Георгиевой, аналогичные меры должны быть приняты Вашингтоном летом 2023 года.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс согласовать повышение потолка госдолга США. Сейчас уровень госдолга США близок к 99,8% ВВП страны.

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