Райффайзенбанк уведомил о повышении стоимости услуг смс-уведомления до 199 руб. в месяц

Дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Райффайзенбанк с 1 мая повысит стоимость услуги «уведомления об операциях». Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала в своем Telegram-канале.

«Тариф «Только смс» будет стоить 199 руб. в месяц для основной и дополнительных карт», — сказано в сообщении.

Как отметили в структуре, этот сервис не влияет на получение уведомлений для подтверждения совершенных операций.

Тариф «Только пуши» останется бесплатным, стоимость услуги «Пуши и иногда смс» составит 99 руб. в месяц для основной и дополнительных карт. С 10 апреля такие уведомления станут получать только по покупкам свыше 1 тыс. руб.

Во второй половине марта пресс-служба Райффайзенбанка сообщила об ограничении возможности совершения исходящих переводов в долларах для физических лиц с 3 апреля. Транзакции останутся доступны только для тех, кто до конца февраля подключил пакет услуг «Премиальный» или «Премиальный 5» и клиентам подразделения Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами).

В конце марта глава RBI Йоханн Штробль заявил о планах продать «дочку» в России или вывести из периметра группы.