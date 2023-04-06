МВФ: текущие банковские проблемы не повторяют кризис 2008 года

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что текущие банковские проблемы не являются повторением финансового кризиса 2008 года. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Финансовая система, как банковская, так и не банковская, стала намного чище», — добавила она.

Ранее сообщалось, что более половины от суммарного размера прироста мировой экономики по итогам 2023 года будет приходиться на две страны — Китай и Индию. При этом увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) глобальной экономики к концу текущего года должно составить менее 3%.

При этом по итогам прошлого года темпы роста мировой экономики значительно замедлились — с 6,1% до 3,4%. Снижение связано в первую очередь с обострением конфликта на Украине в конце февраля 2022-го. При этом тенденция продолжается и в текущем году, пояснила она.