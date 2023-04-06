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Постпредство России при ЕС назвало отправку удобрений через Европу позитивным сигналом

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В постоянном представительстве России при Евросоюзе заявили, что сообщения о готовящейся отправке двух партий российских удобрений через европейские порты является позитивным знаком для мировой продовольственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в дипмиссии также указали на проблемы, связанные с транспортировкой удобрений из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Согласно информации представительства, говорить о выполнении Стамбульских договоренностей на данном этапе все еще не приходится, так как для этого необходимо продвижение в реализации всех требований в контексте меморандума Россия — ООН по стабилизации российского сельскохозяйственного экспорта.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам.

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