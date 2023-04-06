Ozon отстранил от работы сотрудников за небрежное обращение с товарами москвичей

Компания Ozon отстранила от работы московских курьеров, которые «засветились» на вирусном видео, где они небрежно выгружают товар из автомобиля, передает «Ридус». Представители маркетплейса сообщили изданию, что проверили состояние всей партии, она оказалась цела.

«Конечно, отгрузка посылок подобным образом абсолютно неприемлема. Мы отстранили от работы курьера за грубое нарушение правил обращения с товарами. <...> Также проводим дополнительный инструктаж со всеми курьерами и сотрудниками сортировочных центров, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь», — отметили в Ozon.

В компании добавили, что заказы, доставленные до пунктов выдачи, всегда дополнительно проверяют. Если упаковка или товар имеют внешние повреждения, то посылку сотрудники не примут.

Ранее сообщалось, что Ozon разместил на цифровой платформе МСП.РФ запрос на поиск поставщиков продовольственной продукции под собственной торговой маркой.