Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ozon отстранил от работы сотрудников за небрежное обращение с товарами москвичей

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Компания Ozon отстранила от работы московских курьеров, которые «засветились» на вирусном видео, где они небрежно выгружают товар из автомобиля, передает «Ридус». Представители маркетплейса сообщили изданию, что проверили состояние всей партии, она оказалась цела.

«Конечно, отгрузка посылок подобным образом абсолютно неприемлема. Мы отстранили от работы курьера за грубое нарушение правил обращения с товарами. <...> Также проводим дополнительный инструктаж со всеми курьерами и сотрудниками сортировочных центров, чтобы не допустить подобных ситуаций впредь», — отметили в Ozon.

В компании добавили, что заказы, доставленные до пунктов выдачи, всегда дополнительно проверяют. Если упаковка или товар имеют внешние повреждения, то посылку сотрудники не примут.

Ранее сообщалось, что Ozon разместил на цифровой платформе МСП.РФ запрос на поиск поставщиков продовольственной продукции под собственной торговой маркой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях