Антироссийские санкции не оказали ожидаемого эффекта и навредили лишь США, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По словам Карлсона, весь остальной мир воспринял решение президента США Джо Байдена об использовании доллара как оружия негативно. Также он напомнил о заморозке активов ЦБ РФ после начала конфликта на Украине, но это решение разоблачило готовность США «растратить триллионы долларов, которыми по праву владеют иностранцы».

«Война против России будет последней войной, которую мы сможем позволить себе вести», — подчеркнул Карлсон.

Ранее обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер писал, что антироссийские санкции обернулись против Запада и укрепили рубль. По его мнению, стремление Запада «сжечь» рубль привело к неприятным последствиям, а основанные на ресурсах валюты стали прорывом в экономике.