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Разработчик: первый полет «Байкала» с российским двигателем пройдет в III квартале 2024

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин заявил, что первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — сказал Вакушин.

«Байкал» совершил первый испытательный полет продолжительностью около 25 минут на высоте 500 метров 30 января 2022 года на аэродроме «Екатеринбург». Этот самолет предназначен для замены устаревшего Ан-2, запуск серийного производства ЛМС-901 планируется начать с 2024 года.

Как заявляли власти, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

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